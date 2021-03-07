وفاة مسؤول بحزب زعيمة ميانمار المعتقلة داخل محبسه

أعلنت مصادر أن مسؤولا من حزب زعيمة ميانمار المطاح بها أونج سان سو تشي لقي حتفه وهو رهن الاحتجاز لدى شرطة الانقلاب.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يعرف بعد سبب وفاة المسؤول الذي يدعى خين ماونج لات، لكن وكالة رويترز للأنباء اطلعت على صورة لجثته ورأسه مربوط بقطعة قماش ملطخة بالدماء.
من جانبه، قال سيذو ماونج، الذي كان نائبا في البرلمان المنحل في منشور على "فيسبوك"، إن خين ماونج لات كان مدير حملته الانتخابية وإن السلطات اعتقلته، مساء السبت، في منطقة بابيدان في مدينة يانجون.
يأتي ذلك فيما نفذت قوات الأمن عمليات ضد المتظاهرين الذين يشاركون في أحد أكبر أيام الاحتجاج منذ انقلاب الشهر الماضي.
وقالت مجموعة ميانمار الآن الإعلامية إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق اعتصام نظمه عشرات الآلاف في ماندالاي الأحد.
واعتقلت الشرطة 70 شخصا على الأقل، فيما اقتحمت قوات الأمن جامعة في المدينة بعد إطلاق الرصاص المطاطي على من بداخلها، مما أسفر عن إصابة شخصين إثنين.
وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن قتلت أكثر من 50 شخصا لإسكات المظاهرات والإضرابات اليومية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير/ شباط الماضي.
وقال أحد قادة الاحتجاج للحشد في داوي، وهي بلدة في جنوب البلاد "إنهم يقتلون الناس تماما مثلما يقتلون الطيور والدجاج...ماذا سنفعل إذا لم نتحرك ضدهم؟ يجب أن نثور".
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