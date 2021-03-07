أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أبريل

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، في بيان الأحد، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل/نيسان، ليصبح بعلاوة تبلغ 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي وذلك بزيادة 0.40 دولار على مارس/آذار.

حددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 2.20 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 0.50 دولار عن مارس/آذار وإلى الولايات المتحدة عند 0.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.10 دولار مقارنة مع الشهر السابق.



وواصلت أسعار النفط ارتفاعها لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 69.39 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 إلى 66.09 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 5.2%، مواصل الزيادة للأسبوع السابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 7.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

ويستمد النفط الدعم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تمديد تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل/نيسان، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.

وقال جيوفاني ستانوفو محلل النفط لدى يو.بي.إس: "أوبك+ استقرت على نهج حذر واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميا فقط في أبريل/نيسان بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميا".

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل/نيسان حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين بدعم من حملات التحصين من كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وراجع بعض المحللين توقعاتهم للأسعار بالزيادة بعد قرار أوبك+.

ورفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

وإضافة إلى ذلك، تلقت السوق دفعة بعد تقرير أظهر أن الاقتصاد الأمريكي خلق وظائف أكثر من المتوقع في فبراير/شباط.

كما شجع تعافي أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة شركات النفط في الولايات المتحدة على العودة لزيادة النشاط. فقد أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط العاملة زاد واحدة هذا الأسبوع بعد ستة أسابيع متتالية من الزيادة.