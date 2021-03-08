أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 8 مارس 2021

حافظ سعر اليورو الأوروبي على مكاسبه مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء). وبلغ سعر العملة الأوروبية في السوق غير الرسمية 209 دنانير للشراء و211 دينارا للبيع، دون تغير، وفق وسائل إعلام محلية. وفي تعاملات البنوك وشركات الصرافة تراجع سعر اليورو مسجلا 15941 دينار للشراء و159.48 دينار للبيع، . واستقر سعر الدولار في السوق السوداء، عند 171 دينارا للشراء و174 دينارا للبيع. وبلغ سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي 133.66 دينار للشراء و133.68 دينار للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية 225 دينارا للشراء و230 دينارا للبيع، دون تغير عن تعاملات الأمس. وفي تعاملات البنوك بلغ الإسترليني 185.11 دينار للشراء و185.18 دينار للبيع. سعر الريال والدرهم وبلغ سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع،وفي البنوك بلغ 35.62 دينار للشراء و35.63 دينار للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، ولدى بنك الجزائر المركزي سجل الدرهم 36.38 دينار للشراء و36.39 دينار للبيع. وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020. ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات، بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.

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