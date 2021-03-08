أستراليا تحرم جيش ميانمار من "الإنجليزية"

أعلنت أستراليا برنامج التعاون الدفاعي مع ميانمار على خلفية حملة قمع يشنها الجيش ضد المحتجين على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.
وتقتصر العلاقات الدفاعية الثنائية الأسترالية مع جيش ميانمار على المجالات غير القتالية مثل تعليم اللغة الإنجليزية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن أستراليا ستعيد أيضا توجيه الاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى الروهينجا والأقليات العرقية الأخرى.
وأضافت "سنعطي أولوية للاحتياجات الإنسانية والاحتياجات التي تظهر على الساحة والأكثر إلحاحا ونسعى لضمان أن تكون مشاركتنا الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية ومن خلالها وليس مع الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة".
وتجمع مئات في سيدني أكبر مدن أستراليا في مطلع الأسبوع لحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ موقف قوي ضد الانقلاب.
وقالت باين "نواصل حث قوات الأمن في ميانمار بقوة على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف ضد المدنيين".
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