هل تزوج هاري وميجان سرا قبل حفل زفافهما الملكي؟

قال دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وميجان ماركل إنهما تزوجا سرا قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما الملكي. وأكدا في حوارهما مع الإعلامية أوبرا وينفري إنهما تبادلا النذور سويا بحضور رئيس أساقفة كانتربوري فقط. وقالت ميجان إنه لم يكن يعلم"أي شخص" بشأن هذه المراسم السرية الخاصة. وأجريت هذه المراسم الخاصة قبل ثلاثة أيام من حفل الزفاف الملكي الذي عقد في 19 آيار/مايو 2018، والذي وصفته ميجان " بالعرض المبهر من أجل العالم".

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