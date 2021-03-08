"أطلقوا سراح المساجين".. ثورة غضب تونسية ضد اعتقالات المشيشي

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس هاشتاق بعنوان "أطلقوا سراح المساجين" بمشاركة نخبوية وشعبية، للمطالبة باطلاق سراح متظاهرين.

ومنذ 18 يناير/ كانون ثاني الماضي، تعيش تونس على وقع احتجاجات اجتماعية إثر تأزم الوضع الاجتماعي وتفاقم ظاهرة البطالة وانسداد الأفق وتدهور القدرة الشرائية جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وعلى خلفية التظاهرات، اعتقلت السلطات عدد من المتظاهرين، ووجهت إليهم تهما تراوحت بين الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء واجبه، وانتهاك حظر التجول والتحريض على العصيان.

ويمكن أن تقود هذه التهم المتظاهرين المعتقلين إلى السجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و6 سنوات.

وتقدر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "غير حكومية" عدد المعتقلين منذ 18 يناير كانون ثاني، بنحو 2000 شخص، بينهم مئات القُصَّر. فيما أطلقت السلطات بالفعل سراح 54 موقوفا في الأسابيع الماضية.

وفي محاولة لدفع السلطات لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، شارك مئات التونسيون في وسم "أطلقوا سراح المساجين" على منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "دولية غير حكومية"، تقريرا ذكرت فيه أن قوات الأمن التونسية استهدفت المتظاهرين بشكل متكرر في المظاهرات، موضحة أن الاستهداف شمل اعتقالات تعسفية، واعتداءات جسدية، وتهديد بالاغتصاب والقتل، ومنع الاتصال بمحام.

بدورها، قالت سعيدة قراش، التي كانت مستشارة في حكومة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في رسالة للحكومة على صفحتها الرسمية في موقع "فايسبوك" إن "هيبة الدولة لا ترسى بالقمع والتجاوزات وخرق القانون وتلفيق التهم وخاصة تهمة اعتداء على موظف اثناء أدائه لمهامه".

وتابعت أن "حملة الاعتقالات ضد الشباب الناشط والسلمي هي حملة لن تزيد الا في فقدان الثقة في الدولة والرغبة في التمرد على سلطتها".

وأوضحت في رسالة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي "أنت صغير السن ولا تعرف ولم تواكب تاريخ المعارضة والمواجهة مع النظام، ستدفع الثمن لوحدك و سيدفعون ثمن تخريبهم لهذا البلد ايضا"، في اشارة إلى حركة النهضة الاخوانية.

بدورها، كتبت استاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي في منشور على "فايسبوك" أن "حكومة المشيشي التي عجزت عن الاستجابة لمطالب الشباب وعجزت عن بلورة سياسات عمومية تستجيب لطموحات الشباب، بصدد هرسلة الشباب والتنكيل بهم على خلفية مشاركاتهم في الاحتجاجات الاجتماعية على كافة الأوضاع التي خنقت البلاد وأنهكتها".

وتابعت: "حوالي 2000 شاب وشابة تمّ إيقافهم والايقافات متواصلة."، مضيفة: "فشل منظومتكم وسياساتكم وراء الانفجارات التي حصلت والتي ستحصل .. هزوا ايديكم على الشباب "أرفعوا أيديكم عن الشباب"، الهرسلة والعنف ليسا الحل".

وتعتبر السعيدي أن "الاعتقالات وتلفيق التهم ستؤجج الأوضاع أكثر وفي كل الحالات ما سيبقى هو أن حكومة المشيشي اتجهت إلى حملة ايقافات واسعة دون حلول تُذكر".

كما انتقد المدون التونسي عزيز عمامي سياسة الاعتقالات في تونس قائلا "الحرية للمساجين"، مضيفا أن "الانسان ليس رقما مجرّدا ولا بد من التوقف عن هذه الاعتقالات العشوائية واطلاق سراح جميع الموقوفين".

وبخلاف هؤلاء، جذب وسم "أطلقوا سراح المساجين" المئات من التونسيين الذين احتجوا على استمرار احتجاز شباب غاضب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد في ظل تحكم حركة النهضة في الحكومة.