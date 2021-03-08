نسخة محدثة من "سايبرتراك".. إيلون ماسك يحدد توقيت طرحها

زف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشرى لعشاق تسلا بعد 14 شهرا من انطلاق الإصدار الأول من "سايبرتراك"

وقال الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون موسك، إن نسخة محدثة من "سيابرتراك" قد تتوفر قريبا.

وغرد غاري بلاك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أيجون لإدارة الأصول"، يوم السبت موجها السؤال لماسك على تويتر، حيث كتب: "إيلون ماسك، هل هناك أي تحديث عن تاريخ تسليم سايبرتراك الأول، أو عن ميزات رائعة أو خيارات إضافية؟ أنتظر بصبر".

ليرد موسك على التغريدة قائلا إن "تسلا" ستطلع العملاء عن الشاحنة "على الأرجح" في الربع الثاني، مضيفا أن "سيابرتراك" ستُبنى في مصنع "جيجافاكتوري" التابع للشركة في تكساس.

كانت "تسلا" كشفت عن النسخة الأولى من "سيابرتراك" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019. حيث قام رجل أثناء الكشف عن المركبة، بضرب جوانب الشاحنة بمطرقة ثقيلة دون إتلافها. ولكن، خلال عرض للنوافذ الزجاجية للشاحنة التي يفترض أنها غير قابلة للكسر، تسببت كرة معدنية وجهت للنوافذ بكسرها.

واعترف ماسك قبل أسابيع أن تسلا تعاني من مشاكل في الجودة، بعد أن قال المستشار الهندسي ساندي مونرو في العام 2018 إن سيارة "موديل 3" كان فيها في البداية "عيوبا يمكن رؤيتها في سيارة كيا من التسعينيات".

وفي مقابلة مع مونرو في فبراير/ شباط، قال ماسك: "اعتقدت أن نقدك كان دقيقا".