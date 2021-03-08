السلام بالسودان على طاولة لقاء حميدتي بمبعوث بريطانيا

أطلع السودان، بريطانيا على سير تنفيذ عملية السلام، وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية الجديدة بمشاركة حركات الكفاح المسلح.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين، بالمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي، بحضور المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر.



وأكد دقلو في تصريحات صحفية، عقب اللقاء أهمية التحول الديمقراطي في السودان بنهاية الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيان أصدرته السلطات السودانية، فقد تناول اللقاء قضايا الحدود والهجرة غير شرعية، والاتجار بالبشر ودور السودان في الحد من هذه الظاهرة.

ودعا النائب الأول، الجانب البريطاني إلى أهمية بناء شراكات مع السودان في مجالات التدريب وتطوير ورفع القدرات، موضحا أن اللقاء تطرق للأوضاع على الحدود بجانب أهمية بناء السلام الاجتماعي، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.

من جانبه، أوضح المبعوث البريطاني أن لقاءه مع النائب الأول كان مثمرا وبناء، وتناول أهمية تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والسودان ودفع آفاق التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وبناء السلام.

وتعتبر بريطانيا من الدول الداعمة لحكومة السودان والانتقال الديمقراطي واتفاق سلام جوبا .