أسعار الذهب في مصر اليوم.. الدولار يزيد أوجاع عيار 21

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 8 مارس 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، واصلت أسعار الذهب نزيف الخسائر، وفقدت نحو 1% من قيمتها اليوم الإثنين، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر.

وكانت أسعار الذهب في مصر، قد ارتفعت بشكل طفيف بنحو جنيه واحد في سعر الجرام الواحد خلال التعاملات الصباحية، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى في المساء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 853.75 جنيه، مقابل، نحو 859.5 جنيه في الصباح.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات مساء الإثنين، نحو 747 جنيها، مقابل نحو 752 جنيها، صباح الإثنين.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، مساء الإثنين، ليسجل 640.25 جنيه، مقابل نحو، 644.5 جنيه في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب الاقتصادي في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر إلى نحو 498 جنيها، مقابل نحو 501.25 جنيه في الصباح.

وهبط سجل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 426.75 جنيه، مقابل، 429.75 جنيه مقابل صباحا.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 5976 جنيها، مقابل 6016 جنيها في الصباح.

وتراجع سعر أوقية الذهب في مصر في التعاملات المسائية الإثنين إلى 1681 دولارا.

أسعار الذهب عالميا

وتأثرت أسعار الذهب عالميا بصعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1683.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1692.60 دولار للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.3% إلى 1144.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 2324.30 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 25.18 دولار للأوقية.