4 معادن سودانية على رادار شركة أمريكية.. استثمارات ضخمة

أبدت شركة روبا "ROPA" الأمريكية الإثنين، رغبتها الجادة الاستثمار في مجال المعادن بالسودان وتحديدا "الحديد والنحاس والزنك والرصاص".

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة المعادن السودانية، عبدالله كودي مع مندوب الشركة الأمريكية، بحضور الملحق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية في الخرطوم.



وقال المسؤول السوداني، في تصريح صحفي إن الاجتماع مع الشركة الأمريكية يعتبر من بشائر تدفقات الاستثمار الأمريكي على السودان بعد رفع الحظر على البلاد.

أووضح كودي، أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في مجال التعدين بالسودان، حيث أبدى مندوب الشركة الأمريكية رغبة أكيدة للاستثمار في التعدين خاصة في المعادن الأخرى غير الذهب.

وأضاف أن هناك استثمارات عديدة في هذا المجال، لكن الجانب الذي يحتاج إلى بنية أساسية ضخمة هو التعدين في مجال "الحديد والنحاس والزنك والرصاص"، حيث تحتاج إلى استثمارات ضخمة ولا تجد البنية الأساسية اللازمة لإنتاج هذه المعادن.

وأشار إلى أن الشركة الأمريكية تبحث عن الاستثمار في "مجموعة المعادن القاعدية" وهي معادن "النحاس، الزنك، الرصاص والنيكل".

وكشف عن مواقع عديدة بالسودان فيها تلك المعادن منها منطقة حفرة النحاس في أقصي الجنوب الغربي بولاية جنوب دارفور وفي أرياب بولاية البحر الأحمر وفي منطقة درديب" وجبال النوبة.

وأكد أن الحكومة ستقدم المساعدة عند بدء الاستثمار في المعادن غير الذهب، وهو ما يساعد في التنمية الحقيقية بالبلاد.