حصيلة جديدة.. 98 قتيلا و615 جريحا في انفجارات غينيا الاستوائية

كشفت مصادر رسمية في غينيا الاستوائية، عن حصيلة الانفجارات الأربعة التي ضربت معسكرا للجيش، حيث بلغت 98 قتيلا و615 جريحا.
وقال نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودور نغيما اوبيانغ مانغه، إن هذه الحصيلة ليست نهائية، حيث أتى انفجار مخزونات من الذخائر والمتفجرات في معسكر نكوا نتوما في عاصمة البلاد الاقتصادية، على كل أبنية الثكنة العسكرية تقريبا، والكثير من المنازل في الأحياء السكنية المجاورة.
وكان رئيس البلاد تيودورو أوبيانغ نغيما، اتّهم بعض المزارعين بأنّهم ساعدوا في انتشار الحرائق، كما تهم الجيش أيضاً بالإهمال في مراقبة ترسانة الأسلحة بالمعسكر.
وقال في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، إنّ الأمر يتعلّق "بحادث سببهُ إهمال الوحدة المسؤولة عن تخزين المتفجّرات والديناميت والذخيرة"، مشيراً إلى أنّ التفجيرات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
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