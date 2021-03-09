أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021.. تراجع طفيف

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 203.51 ريال (54.27 دولار)، مقابل 204.84 ريال (54.62 دولار) بتعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 178.08 ريال (47.49 دولار)، مقابل 179.42 ريال (47.80 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 152.64 ريال (40.70 دولار)، مقابل 153.63 ريال (40.02 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الثلاثاء نحو 118.72 ريال (31.66 دولار)، مقابل 119.49 ريال (31.86 دولار) أمس الإثنين.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6333.75 ريال (1689 دولار)، مقابل 6375 ريالا (1700 دولار) في تعاملات الأمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1424.60 ريال (379.89 دولار)، مقابل 1433.89 ريال (382.73 دولار) أمس.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% ختام تعاملات أمس الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 1681.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو/حزيران الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من 1% لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.