سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021

تقارب سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة للسوقين الرسمية وغير الرسمية في السودان اليوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء 380 جنيها، وفي البنوك بلغ السعر 378.73 جنيه للشراء و380.66 جنيه للبيع.

واستحدث السودان إجراءات لجذب التحويلات العمالة السودانية بالخارج و التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.

وفي غضون ذلك، سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.



وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

ومهد قرار "التعويم المدار" الذي اتخذته الحكومة السودانية مؤخرا، الطريق أمام الاقتصاد للحصول على المزيد من الدعم الدولي، بشأن الديون.



وأثارت خطوة خفض قيمة العملة السودانية الشهر الماضي، والتي طال انتظارها لمعالجة أزمة اقتصادية مزمنة، ارتباكا بادئ الأمر في أوساط البنوك والمتعاملين والعملاء.

وأبدت شركة روبا "ROPA" الأمريكية، الإثنين، رغبتها الجادة الاستثمار في مجال المعادن بالسودان وتحديدا "الحديد والنحاس والزنك والرصاص".

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي في السوق السودانية غير الرسمية ليبلغ 455 جنيها.

وعلى شاشات بنك السودان المركزي، سجل 451.01 جنيه للشراء، و453.26 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية "السوداء"، عند 522 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك 523.62 جنيه للشراء، و526.24 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى السوق "السوداء" عند 101 جنيها وفي البنوك بلغ مستوى 100.97 جنيه للشراء، و101.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية في السودان 104 جنيهات، وفي تعاملات البنوك 103.11 جنيه للشراء، و103.63 جنيه للبيع.