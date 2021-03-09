تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" جاء بنك التعمير والإسكان كأفضل بنك تبيع له اليورو مقابل 18.7921 جنيه، بينما جاء بنك المركزي المصري كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل 18.6057 جنيه.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 18.6057 جنيه للشراء، و18.7260 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه نحو 18.5681 جنيه للشراء، و 18.8048 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (جكومي).

نتائج مبشرة

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

أسعار الدولار والإسترليني

على موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15.6772 جنيه للشراء، و15.7772 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 21.6800 جنيه للشراء، و21.8246 جنيه للبيع.



أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء على موقع البنك المركزي نحو 4.1787 جنيه للشراء، ونحو 4.2056 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المبكرة الثلاثاء نحو 4.2677 جنيه للشراء، و4.2957 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.7451 جنيه للشراء، ونحو 52.0924 جنيه للبيع.