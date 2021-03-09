زلزالان يضربان شرقي تركيا والبحر المتوسط

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر مدينة بينغول، شرقي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية، صباح الثلاثاء، وقعت في تمام الساعة 11.20 بالتوقيت المحلي (08.20 بتوقيت جرينتش)، وعلى عمق 7.30 كم تحت سطح الأرض.

ولم تصدر أي بيانات رسمية تشير إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

جاء ذلك بعد نحو ساعة فقط من زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط، بحسب بيان صادر عن مرصد "قنديلي" التابع لجامعة مرمرة التركية.

وأوضح المرصد أن الزلزال وقع قبالة جزيرة "كريت" اليونانية، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي التركي.

وأفادت بيانات مرصد كانديلي، بأن الزلزال الذي كان بقوة 4.5 درجة وقع قبالة جزيرة كريت.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وبحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.