بـ6 قذائف هاون.. استهداف مجمع دبلوماسي بالصومال

استهدف هجوم بقذائف الهاون مجمعا دبلوماسيا بالعاصمة الصومالية مقديشو، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

ونقل إعلام محلي عن مصادر في مجمع "حلني" الدبلوماسي، قولها إن نحو ست قذائف هاون سقطت داخل المجمع.

والمجمع يعتبر المقر الرسمي لأغلب السفارات والمنظمات الدولية بالعاصمة الصومالية، وفق مراسل "دوت الخليج الإخبارية".

وحتى الساعة (14.29) بتوقيت جرينتش، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعقيب حوله من السلطات الصومالية.

لكن حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، نفذت في السابق هجومًا بقذائف الهاون على المعسكر الدبلوماسي عدة مرات، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.

ويقع المجمع داخل مطار مقديشو الدولي الذي يعد من أكثر المناطق أمنا في الصومال، ويخضع لمراقبة أمنية مشددة من قبل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام "أميصوم".

والجمعة الماضي، نجحت قوات الأمن الصومالية في صد هجوم إرهابي على مجمع أمني يضم سجنا كبيرا بمدنية بوصاصو بولاية بونتلاند شرقي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، بدأ الهجوم بانفجار أعقبه قتال شرس بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم، ونجحت القوات الأمنية في صد الهجوم الإرهابي بعد الحصول على تعزيزات إضافية فورية.

وبحسب وسائل الإعلام الصومالية قتل 3 وأصيب 5 آخرون، خلال الهجوم.

ووفق المصادر، قام المسلحون بإطلاق قذائف هاون على المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية؛ ويحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمي داعش والشباب الإرهابيين.