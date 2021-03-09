3 إجراءات تحميك من تجسس هاتف آيفون عليك أثناء النوم

في عام 2019، كشف خبير التقنيات بصحيفة "واشنطن بوست" جيوفري فاولر عن خطورة تتبع التطبيقات الإلكترونية لنشاط عملاء هواتف آيفون.

وسلط الخبير الضوء حينها في مقال على جمع التطبيقات المستخدمة على هاتف آيفون لكم هائل من المعلومات، أثناء نوم المستخدم.

لكن هذه المشكلة وجدت الطريق إلى الحل مؤخرا، حيث قدم موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، 3 إجراءات مبسطة، تمكن عملاء هواتف آيفون من ردع هذه العملية، ووقف تتبع التطبيقات الذكية لنشاطات هواتف أبل.

وذكر الموقع أن الخطوة الرئيسية هي وقف تفعيل كافة التطبيقات الإلكترونية القائمة على أساس الخصوصية وتتبع المواقع، ويتم ذلك عبر عدة خطوات.

الخطوة الأولى، الدخول على اختيار "إعدادات Settings" التطبيقات بالهاتف، ثم اختيار "الخصوصية Privacy"، ثم الضغط على اختيار "ترويجات أبل Apple Advertising".





الخطوة الثانية، الضغط على اختيار غلق أو OFF، أمام خانة التطبيقات المشخصنة “Personalized Ads”.

وباتباع الخطوات نفسها يمكن غلق التطبيقات القائمة على أساس تتبع المواقع، ولكن في النهاية عبر الضغط على اختيار "خدمات الموقع" Location Services.

من الإجراءات الهامة أيضا التي نصح بها الموقع، غلق متصفح سفاري عبر أجهزة آيفون، وذلك بالذهاب للإعدادات، ثم اختيار خانة "سفاري"، والنزول أسفل الشاشة ثم الضغط على اختيار "الأمن والخصوصية".

بعد ذلك الضغط على اختيار "تجنب تتبع المواقع “Prevent Cross-Site Tracking”، ومن ثم الضغط على اختيار Block All Cookies.





نصيحة

إذا كنت لا ترغب في أن تقوم التطبيقات التي تثبتها في هاتفك بجمع بياناتك ومعلوماتك الشخصية وتتبعك، فإن أفضل الحلول لذلك تعطيل خدمات الموقع، واتصال البلوتوث وWi-Fi عندما لا تكون قيد الاستخدام، بالإضافة إلى إعطاء التطبيقات أقل عدد ممكن من الأذونات، وتفعيل إعدادات خصوصية المتصفح لحظر استخدام بيانات الموقع، واستخدام إحدى خدمات (VPN) الموثوقة.