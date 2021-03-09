بعد 5 سنوات.. تركيا تسجن قتلة السفير الروسي

أصدر القضاء التركي،الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد المشدد بحق عدد من الأشخاص المتهمين بقتل السفير الروسي بأنقرة عام 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، أصدرت محكمة تركية بأنقرة حكمًا بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز "لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف".



وأقرت المحكمة التركية أيضا حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين كذلك على كل من شاهين سوغوت، وأحمد قلينتش أرسلان، في القضية ذاتها.

وأفادت وسائل الإعلام بأن حكما بالسجن المؤبد المشدد لمرة واحدة صدر أيضا بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين "لتسريبه معلومات عن سفير موسكو بأنقرة إلى تنظيم غولن".

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 7 أعوام وست أشهر بحق كل من حسن طونتش، وسرجان باش أر، وأفق جول، بتهمة "الانتماء لجماعة غولن"، وللتهمة نفسها حكمت بالسجن لمدة 9 سنوات على كل من عائشة سوغوت، وقاان بلبل، والسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر بحق كل من خير الدين آيدين باش، ورمضان يوجل.

المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 3 سنوات و9 أشهر بحق مصطفى تيمور أوزقان، الذي نظم المعرض الذي قتل فيه السفير الروسي، وذلك بتهمة "مساعدة جماعة غولن عن عمد وقصد".

وبرأت المحكمة المتهمين دوغوقان سويلمز، وقدير شاملي، وأوغوزهان أوزترك، وعبد الصمد كَكَتش، وصفا قورناز، وبلال دره لي، من التهم المنسوبة إليهم.

وقررت المحكمة فصل الملفات الخاصة بتسع متهمين هاربين لإعادة محاكمتهم عن إلقاء القبض عليهم.

وقتل أندريه كارلوف على يد مسلح في 19 ديسمبر/كانون أول 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي التركي للأرياف الروسية.

وكشفت السلطات التركية أن السفير اغتيل على يد رجل الشرطة مولود ألطن طاش، وقد جرت تصفيته فور ارتكاب جريمته، من قبل عناصر الأمن.

وتضمنت لائحة المتهمين في المحاكمة التركية التي انطلقت في الثامن من يناير/كانون 2019، أسماء 28 شخصا، في مقدمتهم الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعتبره السلطات التركية "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.