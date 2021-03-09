31.7 مليار درهم تجارة دبي مع أمريكا في 6 أشهر

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من عام 2020 نحو 31.7 مليار درهم.

تم الإعلان عن ذلك خلال استقبال، أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وفداً دبلوماسياً أمريكيا برئاسة فيليب فراين القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي.

حضر اللقاء من جمارك دبي منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، ويوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وخليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

فيما ضم الوفد الدبلوماسي الذي يمثل القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بدبي كلاً من ديلون كلانسي المسؤول السياسي والاقتصادي وبيتر مهرافاري الملحق الإقليمي للملكية الفكرية، وفرانسيس بيترز المسؤول التجاري الرئيسي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، عززت جمارك دبي جهودها لدعم التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأعرب الوفد الدبلوماسي الأمريكي عن تقديره الكبير لجهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث قام فيليب فراين بتسليم أحمد محبوب مصبح تكريم من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية إلى جمارك دبي لتعاونها الدائم وحرصها على مكافحة البضائع المقلدة والمقرصنة للعلامات التجارية الامريكية.



وأكد أحمد محبوب مصبح، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن جمارك دبي تعمل على حماية العلامات التجارية الأمريكية من البضائع المقلدة والمقرصنة لتمكين الشركات الأمريكية من تجنب خسائر التقليد والقرصنة ووقاية المجتمع من مخاطر وأضرار البضائع المقلدة ما يدعم استمرار النمو في التجارة المتبادلة حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مركز الشريك التجاري الثالث لدبي عالميا، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من العام 2020 نحو 31.7 مليار درهم.

وأكد أن الدائرة أولت اهتماماً كبيرا لعمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة التي يتم ضبطها لحماية البيئة من أضرار إتلافها والاستفادة منها بعد إعادة تدويرها في مجالات أخرى لا تتعارض مع حماية حقوق الملكية الفكرية حيث لاقت جهود الدائرة في التصدي للبضائع المقلدة وإعادة تدويرها الإشادة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف أن جمارك دبي تضع حماية حقوق الملكية الفكرية في مقدمة أولوياتها لترسيخ موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية من خلال تشجيع الشركات من كافة الدول على اختيار دبي كمقصد لتجارتها يضمن حماية علاماتها التجارية من التقليد والقرصنة ما يمكننا من التقدم في الخطط الاستراتيجية المستقبلية للتطوير الاقتصادي تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالانطلاق إلى الخمسين عاماً القادمة من مسيرة دولة الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة عالمياً تطبيقاً لمبادرات مئوية الإمارات 2071.



وأكد على أن الإمارات استطاعت التعامل بكفاءة مع تحديات جائحة كوفيد 19 وحولت هذه التحديات إلى فرص وانجازإت وهذا ما نلمسه بوضوح من نجاح جمارك دبي بفضل أنظمتها التقنية المتطورة في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020 وبنمو قوي بواقع 23% مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019.

من جانبه قال فيليب فراين إن التعاون الذي لمسوه من جمارك دبي لمساعدتهم على حماية العلامات التجارية الأمريكية متميز للغاية.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في السنوات المقبلة.

وهنأ جمارك دبي على كل ما فعلوه في مكافحة عمليات التقليد والتزوير للعلامات التجارية في دبي ومقدراً العمل الممتاز الذي قامت به الدائرة لتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية في مكافحة البضائع المقلدة والمقرصنة ويُعد التعريف بجهود جمارك دبي في هذا المجال من الأمور التي تشجع الإدارات الجمركية في العالم على القيام بدورها في حماية حقوق الملكية الفكرية.

