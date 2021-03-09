الأسهم الأمريكية ترفع مكاسبها على جثة السندات

زادت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسبها مع تسجيل مؤشر ناسداك قفزة بنسبة 3.4%.

كما صعد كل من ستاندرد آند بورز 2% وداو جونز 1%.



وعند فتح الجلسة، صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت وتعافي المؤشر ناسداك المجمع بعد موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة.

يأتي صعود ناسداك، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي هبطت بشدة مؤخرا.

ويوم أمس، ذكرت هيئة صحية أمريكية أنه يمكن لمن تلقى اللقاح بجرعتيه الاختلاط بدون كمامة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,593,872 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 525 ألفا و35 وفاة، تليها البرازيل التي سجلت 265 ألفا و411 وفاة ثم المكسيك حيث بلغ عدد الوفيات 190 ألفا و604 وفيات فالهند حيث توفي 157 ألفا و853 شخصا وبريطانيا التي سجلت 124 ألفا و419 وفاة.