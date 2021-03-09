موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. حوافز سعودية للعمرة وجواز صيني

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أطلقت مطارات أبوظبي مختبرا لفحص "PCR" الفوري الجديد، الأول من نوعه داخل المطارات بالمنطقة، للفحص السريع لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وصلت الثلاثاء، طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار مصراتة غرب ليبيا، قادمة من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الجديدة من معرض برلين الدولي للسياحة والسفر وهو أكبر معرض من نوعه في العالم.

أطلقت الصين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الإثنين، على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

