يترقب الملايين حول العالم ظهور لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري 2021.

أسئلة عديدة تدور في أذهان محبي اللعبة الأشهر حول العالم بخصوص الإصدار الجديد.

كل المؤشرات تؤكد أن لعبة ببجي الجديدة تحظى بالاهتمام الكبير، ويتوقع أن تنجح بشكل كبير خاصة في ظل التغيير الكلي في استراتيجية اللعبة.

وتعد "PUBG New State" لعبة جديدة كليا، وليست مرحلة أو خريطة من النسخة السابقة، فهي عبارة عن عالم جديد في المكان والزمان.

وتتميز اللعبة بوجود تغيير شامل، من حيث الشكل الحماسي للسيارات الكهربائية والدراجات النارية كهربائية.





وإليك أبرز 10 معلومات عن لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"

1 ـ يمكن الحصول على أحدث المعلومات عن اللعبة من خلال التسجيل الأولي، عبر متجر جوجل بلاي، مع وصول الطلبات الأولية إلى متجر أبل في وقت لاحق.



2 ـ تم تحسين لعبة "PUBG New State" للعب عبر الأجهزة المحمولة، وتوفر تجربة"Battle Royale" الكاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

3 ـ يستطيع اللاعب توقع التجربة القتالية نفسها التي يسهل تعلمها، لكن يصعب إتقانها، من خلال الاستفادة من لعبة إطلاق النار الأفضل في فئتها، من حيث اعتمادها، والتي أصبحت شائعة من خلال لعبة PUBG الأصلية.

4 ـ اللعبة مزودة برسومات تزيد من حدود ألعاب الهاتف المحمول بحيث يمكن للاعبين الانغماس في تجربة ساحات القتال الواقعية والمكثفة، لكن الأهم من ذلك أنها مستقرة وسلسة، وذلك بفضل تقنيات الإضاءة والرسومات العالمية الأكثر حداثة.

5 ـ تتضمن اللعبة ميزة تخصيص الأسلحة الجديدة، بحيث يمكن لأي لاعب صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص.

6 ـ تعمل هذه المجموعات على تحويل الأسلحة بطرق مختلفة، مثل تحسينات الأداء واختيار وضع إطلاق النار وملحقات قاذفة القنابل اليدوية.

7 ـ يستمتع اللاعب بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، من بين أشياء أخرى.



8 ـ يمكن للاعب السير على الطريق واستكشاف عوالم مفتوحة ضخمة مع مجموعة متنوعة من المركبات الجديدة.

9 ـ أحداث اللعبة تدور في عام 2051، وينزل اللاعبون إلى ساحة معركة جديدة تمامًا تسمى "TROI"، حيث تتاح لهم الفرصة لاكتشاف كيفية تطور الكون،

10 ـ يستكشف اللاعب بيئة فريدة تتميز بأشياء قابلة للتفاعل، مما يساعدهم على ابتكار طرق، واستراتيجيات جديدة للسيطرة على المنافسة.