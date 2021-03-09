أثرياء الجائحة.. أغنى 5 مليارديرات في أفريقيا

رغم أن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية طالت الجميع، دولا، وشركات، وأفراد، إلا أن ثروات أغنى 5 مليارديرات القارة السمراء لم تتأثر.

وتعد قارة أفريقيا موطن 18 مليارديرًا، ارتفع متوسط ثرواتهم إلى 4.1 مليار دولار خلال 2020، بنسبة ارتفاع 12% عن عام 2019، بسبب صعود سوق الأسهم النيجيري إلى جانب أسباب أخرى.

وضمت قائمة قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية لأغني 5 أثرياء في أفريقيا، 3 دول، شملت نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ومصر.





وتصدر قائمة "فوربس"، قطب الأسمنت النيجيري أليكو دانغوتي، للعام العاشر على التوالي، كأغنى شخص في أفريقيا، بثروة صافية قدرها 12.1 مليار دولار في نهاية عام 2020، بزيادة ملياري دولار عن عام 2019.

ناصف ساويرس



وجاء في المركز الثاني بالقائمة، الملياردير المصري ناصف ساويرس، بثروة صافية قدرها 8.5 مليار دولار، من نشاطه في الإنشاءات، والاستثمار.. ويعد من أكبر أصوله، حصة نسبتها 6% في شركة أديداس"Adidas".





وحل في المركز الثالث بقائمة أغنى مليارديرات القارة السمراء، الملياردير الجنوب أفريقي، نيكي أوبنهايمر، بثروة صافية قدرها 8 مليارات دولار من نشاطه في استخراج وتجارة الألماس.

وجاء يوهان روبرت، الملياردير الجنوب أفريقي، في المركز الرابع بقائمة "فوربس" لأغنى أثرياء أفريقيا، بثروة صافية قدرها 7.2 مليار دولار، من نشاطه في إنتاج السلع الفاخرة، وتجارتها.





وحل في المركز الخامس بالقائمة، الملياردير النيجري، مايك أدينوجا، بثروة صافية قدرها 6.3 مليار دولار من نشاطه في شركات الاتصالات، النفط.

"فوربس" تستبعد الإنجولية إيزابيل

واستبعدت مجلة " فوربس" الأمريكية، المليارديرة الأنجولية إيزابيل دوس سانتوس من قائمتها لأغنى أثرياء أفريقيا.. وهذه هي الأسباب.

أعلنت فوربس في عام 2013 تصدر دوس سانتوس، قائمة أغنى سيدات أفريقيا، بثروة قدرها 3.5 مليار دولار.

وأوضحت المجلة في ذلك الحين كيف جمعت ابنة رئيس أنجولا، الذي حكم البلاد لنحو 4 عقود، ثروتها من نهب ثروات الدولة.

ورد متحدث باسمها على تقرير فوربس حينها قائلاً: إنها مستثمرة تمثل مصالحها الخاصة فقط، وأن استثماراتها كانت شفافة.

بينما تسعى حكومة أنجولا بقيادة الرئيس الجديد جواو لورنسو، إلى استعادة تلك الأموال.. ووجه المدعي العام الأنجولي في يناير/ كانون الثاني 2020، اتهامات إلى دوس سانتوس وزوجها وأحد شركائهم بالاختلاس وغسل الأموال، مما كلف أنجولا ما لا يقل عن 1.1 مليار دولار من الأموال المنهوبة.

لكن نفت دوس سانتوس جميع تلك التهم.. وتوفي زوجها بدبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حادث غوص.

وجمد المسؤولون الأنجوليون أصولها في البلاد، بما فيها حصص في أحد شركات اتصالات الهاتف المحمول وبنكين. كما اتخذت المحاكم في البرتغال "الدولة المستعمرة لأنجولا سابقًا" وهولندا، قرارات مماثلة في وقت لاحق.

وتقدر"فوربس" الآن قيمة أصولها المجمدة بصفر، وبالتالي، تراجعت قيمة ثروتها الصافية إلى أقل من مليار دولار.. وقد رفضت دوس سانتوس التعليق على ذلك.