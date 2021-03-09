مفاجأة الكهرباء والنفط الأمريكي في 2021.. وبرنت ينخفض

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء، انخفاض إنتاج النفط الأمريكي هذا العام إلى 11.15 مليون برميل يوميا.

وأكدت أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 120 ألف برميل يوميا في 2021.

وهذا الانخفاض أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 290 ألف برميل يوميا.



وتوقعت الوكالة الحكومية في أحدث توقعاتها الشهرية، أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 870 ألف برميل يوميا إلى 12.02 مليون برميل يوميا في 2022.

وهي زيادة أكبر من تقديراتها في الشهر السابق لارتفاع قدره 510 ملايين برميل يوميا.

تخفيض الطلب

من ناحية أخرى، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 5.32 مليون برميل يوميا.

وزادت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 330 ألف برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.

وقالت، إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة‭ ‬سيزيد بنسبة 2.1% هذا العام مع تخفيف حكومات الولايات والحكومات المحلية إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وتوقعت أن الطلب على الكهرباء في أكبر اقتصاد في العالم سيرتفع إلى 3883 مليار كيلوات/ساعة في 2021 وإلى 3936 مليار كيلوات/ساعة في 2022، من أدنى مستوى في 11 عاما البالغ 3804 مليارات كيلوات/ساعة في 2020 الذي سببه الجائحة.



وأعلى مستوى على الإطلاق للطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة هو 4003 مليارات كيلوات/ساعة وسجل في عام 2018 .



أسعار النفط

وسجلت عقود برنت عند التسوية 67.52 دولار للبرميل، منخفضة 72 سنتا أو 1.06%، وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.60%، لتسجل عند التسوية 64.01 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل/نيسان حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين.

وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

ورفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.