"ري.لايف".. شركة إماراتية تعزز الاقتصاد الرقمي

انطلقت الإثنين في إمارة الشارقة شركة "ري.لايف" الناشئة كمنظومة رقمية متكاملة ومتطورة بهدف إحداث تحول في الخدمات اللوجستية التقليدية.
وتعتمد الشركة على التقنيات الرقمية وذلك عبر توفير منصات ذكية لتبسيط المعاملات التجارية بين الشركات ومعاملات الشركات الموجهة للمستهلكين.
وتوفر الشركة الجديدة منصات سهلة وذكية لعدد من القطاعات منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وذلك توافقا مع توجهات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تعزيز سرعة الأداء والكفاءة لدى اتخاذ القرار.
وتزامناً مع الإطلاق الرسمي كشفت الشركة الناشئة عن أولى منصاتها الرقمية وهي "ري.لايف كوليكت" والتي توفر خدمة نقل لوجستي سلسة وانسيابية عند الطلب للشركات والمقيمين في دولة الإمارات وذلك باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال سالم سلطان العويس الرئيس التنفيذي لشركة "ري.لايف" إن الشركة تسعى لمستوى آخر من الخدمات المبتكرة عبر طرح مجموعة من الحلول الرقمية التي من شأنها الارتقاء بحياة الناس، حيث تتميز المنصة بأنها بيئة رقمية رائعة لأجيال المستقبل من الأفراد والمؤسسات وتلبي حاجاتهم من المعاملات الأساسية وبطريقة ذكية وسلسة وفي متناول اليد وعبر طيف واسع من القطاعات الحيوية منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وغيرها الكثير .
وسيتاح للمستهلكين الذين يرغبون في نقل منتجات ثقيلة وضخمة مثل الأثاث أو الأجهزة إمكانية الاختيار بين طلب مشغلين مستقلين أو مقدمي خدمات يعملون على نطاق صغير أو شركات نقل من خلال منصة "ري.لايف كوليكت".
وفي الشارقة تقدم المنصة أيضاً خيار خدمات التخلص من الأغراض الضخمة والثقيلة بطريقة مستدامة.
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