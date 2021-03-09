موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. موديلات خارقة والأسعار في مصر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

نتظر عشاق السيارات خلال 2021 طرح مجموعة متميزة من الموديلات الكهربائية التي كان قد أعلن عنها كموديلات كونسبت اختبارية.

يضم عالم صناعة السيارات مجموعة من الموديلات الكلاسيكية، التي طرحت ضمن فئة "كروس أوفر"، كانت سابقة لزمانها.

نشرت شركة كيا إعلانا تشويقيا لسيارة "EV6"، وهي أول سيارة إلكترونية بالكامل لها مبنية على منصة السيارات الكهربائية الخاصة بمجموعة هيونداي موتور.

بدأت شركة سبيس إكس خطوات لربط السيارات والشاحنات وقوارب الشحن والطائرات بشبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

رغم ما تتمتع به "فورد موستانج" من قدرات، فإن تطور تصنيع الشاحنات في السنوات الأخيرة، منح لبعضها الأفضلية على حساب طراز موستانج.

ضمن ماركات السيارات الصينية المتميزة التي تتوفر بالسوق المصري حاليا، كل من ماركة "جاك" وماركة "سينوفا"، وماركة "هانتنج".

يشهد 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التي ستتمتع بتصميم داخلي فريد يجمع بين الأناقة والرفاهية، بجانب الأداء القوي والقدرات التقنية.