كيف تحول الإمارات التحديات إلى فرص؟.. غرفة التجارة الدولية تجيب

عززت غرفة "التجارة الدولية – الإمارات" بشكل فعال مشاركتها ودعمها للدول الأعضاء التابعة لـ غرفة التجارة الدولية.

وكثفت الغرفة نشاطها خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا وتحدياتها غير المسبوقة على بيئة الأعمال.

ونظمت الغرفة خلال عام 2020، العديد من الفعاليات الافتراضية والتفاعلية شملت قطاعات التكنولوجيا والخدمات المصرفية والتميز في الخدمة، مع الفروع الوطنية لـ غرفة التجارة الدولية في كل من أفغانستان، وأرمينيا، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وجورجيا، واليونان، وباكستان، وروسيا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قد لقيت هذه الأحداث استحسان وتقدير المستفيدين الدوليين المعنيين.

وناقشت النسخة السادسة من الاجتماع الافتراضي لأعضاء مجلس إدارة غرفة "التجارة الدولية – الإمارات" برئاسة حميد محمد بن سالم، رئيس الغرفة.. "مبادرة التواصل" التي طرحها رئيسها بهدف نشر تكنولوجيا "التواصل 360 درجة" لتوفير الدعم للعديد من الدول المنضمة إلى غرفة التجارة الدولية حيثما كانوا.

وأشاد حميد بن سالم بأعضاء غرفة "التجارة الدولية – الإمارات" لدعمهم المستمر خلال عام مليء بالتحديات شهد وصول أنشطة الغرفة إلى آفاق جديدة على الساحة الدولية.

وقال " يتوجب علينا المثابرة في العمل الدؤوب والريادة بالمزيد من المبادرات الداعمة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية للوصول إلى الأسواق العالمية".

كما أشاد بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" وقال " من المهم أن دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت الدور القيادي لتكون أول دولة عربية تطلق رحلة علمية إلى المريخ".

وتابع:" حيث أننا لا بد أن نتسلح بشعار الأمل للسعي أيضا لتحقيق التميز والنجاحات في أعمالنا اليومية".

من جانبه قال حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة "التجارة الدولية - الإمارات "إن :" الإشادة التي حصلنا عليها من غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، بحجم مساهمة غرفة "التجارة الدولية – الإمارات" كقوة دافعة تضع معايير جديدة في التعاون الدولي، هو أمر يدعو للفخر والاعتزاز".

وكان جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قد صرح:" أنه في عام 2020 المليء بالتحديات على الأعمال والناس والعالم بأسره، كانت غرفة "التجارة الدولية – الإمارات" قوة دافعة في معالجة الآثار السلبية وتداعيات وباء كورونا المستجد".

وتابع دينتون:" بينما بقيت ثابتة في التزامها لتقوية شبكة غرفة التجارة الدولية من خلال الجهود الرامية لبناء المزيد من القدرات".

من جانبه قال فينسنت أوبراين، مدير غرفة "التجارة الدولية – الإمارات"، أنه: " رغم تحديات وتداعيات جائحة كورونا التي شهدها العالم، إلا أن الغرفة ضاعفت فعالياتها المحلية والعالمية لأعضائها خلال السنة الماضية".