ختام الأسواق.. سهم تسلا يقفز 20% ومكاسب لـ"أمازون" والنفط يهبط

صعدت الأسهم الأمريكية ختام الثلاثاء وسجل المؤشر ناسداك مكاسب بحوالي 4%، وقفز سهم تسلا 20%، وهبط النفط 1%.

واستعاد ناسداك خسائره الكبيرة التي مني بها في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال المستثمرين على شراء أسهم التكولنوجيا التي تراجعت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.



وقفز سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية حوالي 20% وهي أكبر قفزة في عام تقريبا، وسجلت أسهم أمازون دوت كوم ومايكرسوفت كورب أكبر مكاسبهما ليوم واحد في بضعة أسابيع.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد عانت خسائر حادة في الأسابيع القلية الماضية إذ أثار ارتفاع عوائد السندات قلقا بشأن ارتفاع قيمتها.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09 % إلى 31832.08 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء الجلسة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 1.42% إلى 3875.44 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 3.69 % ليغلق عند 13073.83 نقطة، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

هبوط النفط

وعكس مسار تداولات الثلاثاء هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للإمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+ .

كانت الأسعار قفزت في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوى منذ بدء جائحة كوفيد-19 بعد إطلاق قوات الحوثيين في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع سعودية يوم الأحد. لكن المملكة قالت إنها أحبطت الهجمات، وتراجعت الأسعار مع انحسار المخاوف حيال الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 72 سنتا، أو 1.06%، لتسجل عند التسوية 67.52 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، 1.6%، لتبلغ عند التسوية 64.01 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.