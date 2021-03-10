السندات تعبث بسلة العملات.. كيف سقط الدولار من قمة 100 يوم؟

نزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف شهر في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تعبث من أسبوع بسلة العملات.

وسمح تراجع الدولار الثلاثاء بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملات الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.46% إلى 91.95 في أواخر جلسة التداول، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال ساعات التداول الآسيوية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.544% بعد أن وصل إلى 1.613% يوم الإثنين قرب أعلى مستوى له في 13 شهرا.

وصعد الدولار الأسترالي 0.9% إلى 0.7718 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.65% إلى 0.7174 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.47% إلى 1.1903 دولار، وقفز الإسترليني 0.58% إلى 1.39 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.

ورغم تراجعها اليوم ما زالت العملة الخضراء مرتفعة أكثر من 2% منذ بداية العام، في ظل ارتفاع عوائد السندات بفضل بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل وسياسة نقدية تيسيرية.

ما هي سندات الخزانة الأمريكية؟

هو سند حكومي يتم إصداره بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية عن طريق مكتب الدين العام، وهي صكوك دين مالي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ويشار إليها سوقيا عادة باسم خزانات، ويوجد أربع أنواع شائعة من سندات الخزانة وهم:

أذون الخزانة.

أوراق الخزانة.

سندات الخزانة.

والسندات المالية المحمية من التضخم سند خزانة (TIPS).

وسندات الخزينة هي أداة دين مالية حكومية تعطي نسبة فائدة ثابتة عادة تكون بعملة البلد, ولفترة استحقاق طويلة تصل ل 30 عام.

عند شراء سندات خزينة علينا أن نعرف أن الحكومة المصدرة للسندات سوف تدفع المبلغ كل 6 أشهر, وستدفع القيمة الاسمية للسند عند انتهاء حياته.

ببساطة كأننا أعطينا الحكومة قرض وستعديه مع فوائد، ذلك من أجل بغرض التنويع من الأدوات المالية الموجودة في محافظهم, أي تنويع الاستثمار، حيث يعتبر الاستثمار في السندات ذو مخاطر قليلة.

كم باعت الحكومة الأمريكية؟

بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء في بيع سندات طويلة المدى بقيمة إجمالية 120 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، حيث أعلنت نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الثلاث سنوات 0.355% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.69 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 58 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 0.196% ومعدل التغطية 2.39 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاث سنوات 43ر2 مرة.

وبحسب "الألمانية" من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، على أن تنهي أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 30 عاما بقيمة 24 مليار دولار يوم الخميس المقبل.