أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 10 مارس 2021

تباينت أسعار صرف اليورو والدولار والإسترليني مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي. وبلغ متوسط سعر اليورو 10.30 درهم للشراء و11.98 للبيع، فيما ارتفع الدولار إلى 8.68 درهم للشراء و10.09 درهم للبيع.

وزاد سعر شراء الجنيه الإسترليني مسجلا 12.04 درهم للشراء و13.99 درهم للبيع.

أسعار الريال والدينار وبلغ سعر الريال السعودي وفق بيانات المركزي المغربي 2.31 درهم للشراء و2.69 درهم للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 2.36 درهم مغربي للشراء و2.74 درهم للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي 28.66 درهم للشراء و33.31 درهم للبيع. العجز التجاري وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019. وقال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020. وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

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