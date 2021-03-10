تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 10 مارس 2021

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وخلال تعاملات السوق المصرفية، اليوم الأربعاء، استقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما انخفض، أمام الجنيه الإسترليني.

ارتفاع اليورو



وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وارتفع متوسط سعر اليورو إلي 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيها للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة، فيما جاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.52 جنيه في بنك الإسكندرية، أما أقل سعر لبيع اليورو عند 18.71 في البنك الأهلي اليوناني.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

شل تبيع أصولها

وقالت شل مصر يوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية بمقابل إجمالي 926 مليون دولار.

وتعمل شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع.

وقال البيان إن الصفقة تخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.

وتشمل أصول شل البرية في مصر 13 امتيازا وحصتها في شركة بدر الدين للبترول.

ورويال داتش شل، المعروفة باسم شل، هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلي نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء، على موقع البنك المركزي، عند نحو 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الدينار الكويتي فسجل نحو 51.70 جنيه للشراء، ونحو 52.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.74 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

الاحتياطي يواصل التحليق

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.