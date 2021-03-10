بداية قوية للأسهم الأمريكية.. والسر "تحت السيطرة"

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الأربعاء، بعد أن أكدت البيانات أن التضخم لا يزال"تحت السيطرة".

وتزايد تفاؤل المستثمرين مع انخفاض مخاوف زيادة التضخم، اكتساب التعافي الاقتصادي زخما.

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 74.2 نقطة بما يعادل 0.23 % ليصل إلى 31906.96 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.5 نقطة أو 0.43 % مسجلا 3891.99 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 160.9 نقطة أو 1.23% إلى 13234.733 نقطة عند الفتح.

ارتفاع قوي لأسعار المستهلكين

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا قويا في فبراير/شباط الماضي، مما أفضى إلى أكبر زيادة سنوية في عام.

لكن استمر معدل التضخم "تحت السيطرة" في ظل تحسن تدريجي للطلب على خدمات مثل السفر الجوي وسط تحسن الوضع الصحي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.7%، وذلك على مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليحقق أكبر صعود منذ فبراير/شباط 2020، بعد أن ارتفع 1.4% في يناير/كانون الثاني.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 % مقارنة مع الشهر السابق و1.7%على أساس سنوي.