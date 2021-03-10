قفزة كبيرة بمخزونات الخام الأمريكية.. كيف ردت أسعار النفط؟

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في وقت تجاهلت فيه أسعار النفط عالميا هذا الارتفاع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الاستراتيجي)، صعدت بمقدار 13.8 مليون برميل عن الأسبوع السابق عند 498.4 مليون برميل.



وتزيد مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وتجاهلت أسعار النفط الخام هذه البيانات وواصلت ارتفاعها بنسبة 0.34% إلى 67.69 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.48% إلى 64.34 دولار للبرميل.

ويعود تجاهل الأسعار، نتيجة انخفاض كبير طرأ في إجمالي مخزونات وقود السيارات بمقدار 11.9 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 6% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وانخفض مخزون البنزين ومكونات المزج النهائي على حد سواء الأسبوع الماضي؛ كم انخفضت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنسبة 4% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 5 مارس 2021 بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق. فيما عملت المصافي بنسبة 69.0٪ من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وارتفع إنتاج البنزين الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​9.0 مليون برميل يوميا؛ وارتفع إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​3.7 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 5.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 5.6 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 11.7% من نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) في الأسبوع الماضي 577000 برميل يوميا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 472000 برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 19.2 مليون برميل يوميا، بانخفاض 7.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​إنتاج وقود السيارات 8.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 11.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.