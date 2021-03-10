أسعار الذهب اليوم.. "الثمين" يوجه ضربة مباغتة للدولار ويسترد قمة أسبوع

محا الذهب خسائره المبكرة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، في تداولات الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات تضخم ضعيفة، بينما تلقى المعدن دعما إضافيا من تراجع في الدولار.

ارتفاع الذهب

وحسب رويترز، بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1718.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انتعش حتى 1723.31 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1716.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، إن "الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، وبيانات اليوم تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب".

وأضاف، أن ضغوط التضخم تدفع العوائد للارتفاع، وتخفيف هذه الضغوط يدفع الذهب للارتفاع.

وصعدت الفضة 0.5% مسجلة 26.04 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 2296.76 دولار، بينما قفز البلاتين 1.7% ليصل إلى 1188.82 دولار للأوقية.

ارتفاع قوي لأسعار المستهلكين

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا قويا في فبراير/شباط الماضي، مما أفضى إلى أكبر زيادة سنوية في عام.

لكن استمر معدل التضخم "تحت السيطرة" في ظل تحسن تدريجي للطلب على خدمات مثل السفر الجوي وسط تحسن الوضع الصحي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.7%، وذلك على مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليحقق أكبر صعود منذ فبراير/شباط 2020، بعد أن ارتفع 1.4% في يناير/كانون الثاني.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 % مقارنة مع الشهر السابق، و1.7%على أساس سنوي.