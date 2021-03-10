تونس تسترجع مليون دولار من أموال بن علي المنهوبة

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي من أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقالت الحكومة التونسية، في بيان، إن الأموال المنهوبة تقدر بحوالي 3 ملايين دينار ونصف مليون (الدولار يساوي 2،70 من الدينار التونسي) أي ما يعادل مليون دولار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.
وأكدت الرئاسة أن هذه التحويلات تتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه الصادرة عن السلطات القضائية التونسية.
وبحسب البيان فإن "هذا المبلغ يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج"ـ كما أن " استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ. "
وأكدت الرئاسة التونسية أنه سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.
والمجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول زين العابدين بن علي مع 36 من أقاربه يوم 19 يناير 2011، بعد 5 أيام من هروبه.
ويقدر فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس أن حجم الأموال التونسية المنهوبة في الخارج يقدر بنحو 23 مليار دولار.
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