موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. مطار أبوظبي يتألق وقصر فرساي بالصين

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أطلقت مطارات أبوظبي مختبرا لفحص "PCR" الفوري الجديد، الأول من نوعه داخل المطارات بالمنطقة، للفحص السريع لفيروس كورونا "كوفيد-19".

الخدمة الجديدة تأتي بالشراكة مع "بيور هيلث" أكبر مشغل للمختبرات المحلية، وشركة "طموح للرعاية الصحية" وبهدف تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحجر الصحي وتتبع المصابين بالفيروس.

أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ رحلاتها إلى تيرانا عاصمة ألبانيا برحلتين أسبوعياً بين مطار دبي "DXB" ومطار تيرانا "TIA" من 28 مارس الجاري.

على مساحة 2500 متر مربع وبتقنيات افتراضية جديدة أصبح بوسع الصينيين زيارة قصر فرساي التاريخي في بلادهم بدلا من فرنسا.



ودفعت استحالة زيارة الصينيين قصر فرساي الفرنسي إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارته افتراضياً من خلال معرض رقمي في شنغهاي يبلغ عدد زواره نحو 2000 يومياً، على ما أعلنت إدارة القصر.

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الإثنين، على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.