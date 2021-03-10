واشنطن تؤكد أهمية اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل تقدم إيجابي كبير.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن بلاده ترغب في البناء على تلك الاتفاقيات.
وأوضح بلينكن، أن واشنطن تسعى بكل قوة في تفعيل شراكتها مع الحلفاء بالخارج، وتابع قائلًا: "ذلك أمر حيوي للغاية بالنسبة لمصلحة الولايات المتحدة".
وفيما يخص إيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي، على التزام بلاده بالتشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه طهران.
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