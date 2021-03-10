بالأغلبية.. تعيين ميريك جارلاند وزيرا للعدل الأمريكي

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بالأغلبية لصالح تعيين ميريك جارلاند، مرشّح الرئيس الأمريكي جو بايدن في منصب وزير العدل.

وكان جارلاند حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ، قبيل التصويت الذي أجري خلال الجلسة العامة، اليوم.

وكان جارلاند تعهّد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، في وقت سابق، بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي أولويته حال تثبيته على رأس وزارة العدل.

وقال رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي ديك دوربين، إنّ "أمريكا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي جارلاند وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه".

ويعمل ميريك حاليًا في محكمة استئناف واشنطن العاصمة، التي شغل منصب كبير قضاتها بين فبراير 2013 وفبراير 2020، كما شغل منصب نائب المدعي العام بين عامي 1994 و1997.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد رشح جارلاند لعضوية المحكمة العليا الأمريكية في مارس 2016، لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، آنذاك، منع انعقاد جلسة الاستماع الواجبة للتصديق على تعيينه.