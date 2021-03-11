موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أضخم تحفيز أمريكي وختام قمة الحكومات

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أحرز الرئيس الأمريكي، أول انتصار له، بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي، على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخها.

ناقشت قمة الحكومات، في يومها الختامي، عدة محاور منها توفير لقاحات كورونا، والبنية التحتية الرقمية، وريادة الأعمال والطاقة المتجددة.

واصلت أسعار الذهب في مصر مرحلة التعافي، لتصعد لليوم اثاني على التوالي، مع اقتراب موسم أعياد الربيع وعيد الأم.. هل تستمر في الارتفاع؟

تعيش السوق السوداء للنقد الأجنبي في السودان، حالة من الارتباك منذ أن قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه عبر سياسة "التعويم المدار".

باشرت حكومتا الإمارات وإسرائيل مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس.

أكد خبراء اقتصاديون ورواد أعمال أن جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" سرّعت عمليات تبنّي التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات الأعمال.

محا الذهب خسائره المبكرة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، في تداولات الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

رأى خبير عالمي شارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن عام 2020 مهد انتقال القوة الاقتصادية العالمية إلى آسيا.

أعلن السودان عن استعداده لتلبية احتياجات السعودية من اللحوم، و"الهدي" لموسم الحج، واستئناف العمل بمشروع ضخم لمياه الشرب بتمويل سعودي.

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في وقت تجاهلت فيه أسعار النفط عالميا هذا الارتفاع.

تصدر الدولار الأمريكي العملات الدولية الأكثر اعتمادا من جانب البنوك المركزي لتقويم احتياطياتها الأجنبية، حتى نهاية الربع الثالث 2020.

خلصت نتائج قمة حول أسواق التجزئة، أن جائحة كورونا شكلت فرصة لتجار التجزئة لتغيير نماذج أعمالهم وتكيفها مع الواقع الجديد.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الأربعاء، بعد أن أكدت البيانات أن التضخم لا يزال"تحت السيطرة".

حققت شركة "ليجو" أرباحا قياسية خلال 2020 الذي اتّسم بتدابير تقييدية أجبرت سكان العالم على البقاء في المنزل لفترات طويلة.

نجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

تعتزم السلطات التركية رفع أسعار البنزين بمقدار 30 قرشا، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

