ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
تميزت حقبة الثمانينيات بطرح مجموعة متميزة من السيارات البريطانية من مختلف الماركات الكبرى تمتعت بسرعة فائقة وشهرة واسعة، كما حققت مبيعات كبيرة.
طرحت شركة "زوتي أوتو" الصينية العملاقة، مجموعة متميزة من السيارات في مصر الأسابيع القليلة الماضية من مختلف الفئات.
جرت العادة في عالم صناعة السيارات أن تطرح موديلات بأسماء مستوحاة من شخصيات حقيقية كان لها الفضل في تحقيق إنجازات في هذه الصناعة.
قدمت "فولكسفاجن" عبر تاريخها مجموعة متميزة من السيارات، كانت مادة خصبة لعشاق تعديل السيارات، وتسمح بإضفاء تحسينات لتصميمها وقدراتها.
نقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات تشويقية هي الأولى، لطراز كونا الجديد قبيل الطرح الرسمي للسيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. خارقة بأسماء مشاهير وموديلات "زوتي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.