موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. خارقة بأسماء مشاهير وموديلات "زوتي"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تميزت حقبة الثمانينيات بطرح مجموعة متميزة من السيارات البريطانية من مختلف الماركات الكبرى تمتعت بسرعة فائقة وشهرة واسعة، كما حققت مبيعات كبيرة.

طرحت شركة "زوتي أوتو" الصينية العملاقة، مجموعة متميزة من السيارات في مصر الأسابيع القليلة الماضية من مختلف الفئات.

جرت العادة في عالم صناعة السيارات أن تطرح موديلات بأسماء مستوحاة من شخصيات حقيقية كان لها الفضل في تحقيق إنجازات في هذه الصناعة.

قدمت "فولكسفاجن" عبر تاريخها مجموعة متميزة من السيارات، كانت مادة خصبة لعشاق تعديل السيارات، وتسمح بإضفاء تحسينات لتصميمها وقدراتها.

نقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات تشويقية هي الأولى، لطراز كونا الجديد قبيل الطرح الرسمي للسيارة.

