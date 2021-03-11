تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 11 مارس 2021

تراجع متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11 مارس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقرت العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بينما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني، وانخفضت انخفاضا طفيفا أمام الدينار الكويتي.

تراجع العملة الأوروبية

وتراجع متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى المركزي المصري، إلي نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى 18.62 جنيه للشراء و18.80 جنيها للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة، فيما جاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.57 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية، أما أقل سعر لبيع اليورو عند 18.74 في المصرف العربي الدولي.

فيما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، أمس.

تضخم منخفض للشهر الثاني

للشهر الثاني على التوالي حافظت مصر على التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا، بيد أن تلك النسبة تقل عن مستهدفات البنك المركزي.

وفي فبراير/ شباط الماضي بقي معدل التضخم السنوي عند 4.9% في مصر بالكامل (ريف وحضر) وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة اليوم الأربعاء.

لكن تلك النسبة أقل قليلا من مستهدفات البنك المركزي المصري الذي يهدف لجعل التضخم عند مستوى 7% تقل أو تزيد نقطتين مئويتين، فهل يسعى المركزي لرفع التضخم؟

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، وهو نفس متوسط أسعار اليومين الماضيين.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.63 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع، وهو نفس متوسط أسعار اليومين الماضيين.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي نحو 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.70 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

مصر تنجح في اختبار كورونا

نجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت السعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.