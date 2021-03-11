سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11 مارس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس 11 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

في المقابل ارتفعت العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، واستقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بينما انخفضت انخفاض طفيف أمام الدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، وهو نفس متوسط أسعار اليومين الماضيين.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، اليوم الخميس، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في 25 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والقاهرة، والإمارت دبي الوطني، والمشرق، وHSBC، والبركة، والتجاري الدولي، والمصري للتنمية، والمصري المتحد، وكريدي أجريكول، ومصر إيران للتنمية.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو15.66 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

مصر تنجح في اختبار كورونا

نجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت السعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر العملة الأوروبية، لدي المركزي المصري، نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.63 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.



أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع، وهو نفس متوسط أسعار اليومين الماضيين.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي نحو 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.70 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

الاحتياطي يرتفع لـ 40.201 مليار دولار

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.