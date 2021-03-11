10 سنوات على الكارثة.. اليابان تحيي ذكرى فوكوشيما

بدقيقة صمت حدادا وصلوات واحتجاجات مناهضة للطاقة النووية أحيت اليابان، الخميس، الذكرى العاشرة لكارثة فوكوشيما.
وتسببت الكارثة التي شهدتها البلاد قبل عشر سنوات، في مقتل قرابة 20 ألف شخص في زلزال مدمر وموجة تسونامي عارمة، أدت إلى تدمير مدن كاملة وانصهار مفاعل نووي في فوكوشيما.
واجتاحت موجات مد بحري عاتية تولدت بفعل الزلزال، الذي بلغت قوته 9 درجات وكان واحدا من أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق، ساحل شمال شرق اليابان وعطلت محطة كهرباء داييتشي النووية في فوكوشيما ودفعت أكثر من 160 ألفا من سكان المنطقة للفرار من الإشعاعات التي انطلقت في الهواء.
وبعد الكارثة، أصبحت مدينة إيواكي، التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبا عن موقع المفاعل، مركزا للعمال الذين يعملون على التخلص من آثار الكارثة النووية.
ومن المقرر أن يحيي الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء يوشهيدي سوجا ذكرى الضحايا في مراسم خاصة في طوكيو.
وفي الوقت نفسه من المقرر إجراء مراسم مماثلة في مختلف أنحاء شمال شرقي اليابان الذي شهد دمارا واسعا.
وقد أنفقت الحكومة حوالي 300 مليار دولار لإعادة بناء المنطقة، لكن دخول المناطق المحيطة بمحطة فوكوشيما النووية لا يزال محظورا بسبب المخاوف من مستويات الإشعاع.
وسيستغرق تفكيك المحطة المعطوبة عشرات السنين ويتكلف مليارات الدولارات.
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