مقتل طفلين في انفجار لغم غربي تونس

قُتل طفلان، الخميس، في انفجار لغم بالمنطقة العسكرية المغلقة بمحافظة القصرين غربي تونس.
وقالت مصادر عسكرية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "انفجارا وقع في المنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم بالقصرين، وأسفر عن مقتل طفلين".
وتابعت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن "الطفلين من الرعاة الذين ينشطون في المنطقة الجبلية"، مضيفة: "يتحصن في هذه المنطقة أيضا عدد من التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم جند الخلافة التابع لداعش، وكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة".
وأضافت أن "قوات الجيش تقوم في الوقت الحالي بتمشيط المنطقة من أجل إزالة الألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لاستهداف المواطنين والعسكريين".
وشهدت هذه المنطقة الجبلية في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، تفجير لغم، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين.
وتمثل محافظة القصرين وجبالها مجالًا لتحرك الإرهابيين، حيث سجلت المحافظة أعنف العمليات الإرهابية في السنوات الماضية، وخاصة ذبح 8 جنود في شهر يوليو/تموز 2013، ومقتل 14 ضابطا في شهر أغسطس/آب 2014.
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