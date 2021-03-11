فرنسا تنتقد ساسة لبنان مجددا: يرفضون مساعدة بلدهم

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، السياسيين اللبنانيين "بعدم تقديم المساعدة" لبلدهم الذي يواجه مخاطر "الانهيار".

تصريحات جان إيف لودريان جاءت في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.



وقال لودريان في تصريحات صحفية": "قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدًا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا"، مستنكرًا تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر "انهيار" البلاد.

وتواصل فرنسا ضغوطها على ساسة لبنان لتشكيل الحكومة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها، ودعا وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، محذرا من أنه "كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر. إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار".

ويطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات اللبنانية بالقيام بإصلاحات بنيوية، كشرط أساسي للحصول على دعم دولي ينعش الاقتصاد المنهار منذ أشهر.

وفي العاشر من أغسطس/آب الماضي، استقالت حكومة حسان دياب، تحت غضب الشارع حيال النخبة السياسية التي يحملها مسؤولية انفجار بيروت ويتهمها بالإهمال والفساد.

