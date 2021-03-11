تعليق ناصر القدوة عن قرار فصله من حركة فتح

اعتبر القيادي الفلسطيني ناصر القدوة أن قرار اللجنة المركزية لـ"فتح" فصله من عضويتها "يثير الحزن والشفقة" على ما آلت إليه الأمور.

وقال القدوة، نجل شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، "سأبقى فتحاوياً حتى العظم وما حدث لن يغير هذه الحقيقة على الإطلاق".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قرار فصل القدوة من عضويتها على خلفية إعلانه نيته خوض الانتخابات التشريعية القادمة على رأس قائمة للمستقلين.

وستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل للمرة الأولى منذ العام 2006.

وسبق للقدوة أن قال إنه سيطلق على قائمته التي تضم مستقلين اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".

وفي شريط فيديو مسجل، اليوم الخميس، قال القدوة إن القرار بفصله "اتخذته الجهة المتنفذة في حركة فتح".

وأضاف في الشريط الذي اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية"، أن "القرار الذي اتخذته الجهة المتنفذة باللجنة المركزية بحقي، يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركة فتح".

وتابع أنه "لم يكن هناك نظام داخلي أو منطق سياسي أو تاريخ أو احترام للتقاليد المتعارف عليها في هذه الحركة"

وأردف: "على كل حال، أنا من جانبي، سأبقى فتحاوياً حتى العظم، وما حدث لن يغير هذه الحقيقة على الإطلاق. سأبقى حريصاً على مصالح الحركة، ولكن قبل ذلك على مصالح الوطن، لأن الوطن هو الأساس والحركة موجودة من أجل الوطن".

واستطرد: "وأنا أيضا أتطلع للمستقبل حين يصبح ممكناً إعادة النظر في كل هذه الأمور بما في ذلك هذا القرار وغيره من القرارات الأخرى التي يجب أن تتغير".

وقالت اللجنة المركزية في قرار وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصفته رئيس حركة "فتح": "قررت اللجنة المركزية للحركة فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس/آذار (الاثنين الماضي)، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وأضافت في القرار، الذي تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

وقال مسؤولون كبار في حركة "فتح" إن جهودا بذلت، خلال اليومين الماضيين، لمحاولة إقناع القدوة بالتراجع عن قراره ولكنه تمسك بموقفه.