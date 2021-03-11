روسيا تدعو فرقاء أفغانستان لاجتماع لدفع عملية السلام

يبحث فرقاء أفغانستان بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي، دعوة لحضور اجتماع تنظمه روسيا لدفع عملية السلام في البلاد.

وتعتزم روسيا عقد مؤتمر حول أفغانستان في موسكو 18 مارس/ آذار الجاري، ودعت إليه العديد من الأطراف الإقليمية.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت عصيب لعملية السلام مع اقتراب مهلة لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في الأول من مايو/ آيار ومراجعة الولايات المتحدة لخططها هناك.

وتعثرت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وقال محمد نعيم المتحدث باسم طالبان لرويترز إنها تلقت دعوة من موسكو، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحضر الاجتماع.



وقال المتحدثون باسم الرئيس السابق كرزاي ونائبه السابق كريم خليلي وأمير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار إنهم تلقوا دعوات، وأكد خليلي فقط أنه سيحضر.

وأوضح مكتبا الرئيس أشرف غني وكبير مسؤولي السلام والمرشح الرئاسي السابق عبد الله عبد الله أنهما يدرسان كذلك ما إذا كانا سيشاركان في المؤتمر.

ويواجه غني ضغوطا بعد اقتراح المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد الأسبوع الماضي تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما رفضه غني بشدة مطلع الأسبوع قائلا إن الانتخابات فقط هي التي يمكن أن تفرز حكومة.

واقترح خليل زاد عقد مؤتمر منفصل في تركيا في الأسابيع المقبلة وطلب من الأمم المتحدة إدارته.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة وباكستان والصين دعيت أيضا للحضور يوم 18 مارس/ آذار، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها "ما تؤكده" في هذا الشأن.

ولم يرد متحدث باسم الخارجية الباكستانية على طلب للتعليق.

ولم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أو ينف تلقي دعوة، لكنه قال "الصين تدرس بعناية الاجتماعات متعددة الأطراف التي اقترحتها روسيا بشأن أفغانستان".