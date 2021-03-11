قائمة الدول الأكثر امتلاكا للذهب.. أمريكا تتصدر عالميا والسعودية عربيا

نشر مجلس الذهب العالمي، الخميس، تقريره الشهري لقائمة الدول الـ100 الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية.

وتصدرت القائمة الولايات المتحدة، فيما جاءت السعودية على رأس الدول العربية.

وقال المجلس، إن حيازة البنوك المركزية لدول العالم المدرجة في مارس/آذار 2021، ارتفعت إلى 35.244 ألف طن، مقابل نحو35.196 ألف طن في الشهر الماضي، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

ربع احتياطيات الذهب بأمريكا

وحسب موقع روسيا اليوم، تصدرت الولايات المتحدة، قائمة حائزي الذهب عالميا، بإجمالي 8133.5 طن من إجمالي الحيازات العالمية البالغة بنسبة 23% من إجمالي الحيازات، أي أن واشنطن تستحوذ على قرابة ربع الاحتياطي العالمي.

وحسب التقرير، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بقائمة حائزي الذهب عالميا، باحتياطيات 3362.4 طن، وبعدها إيطاليا بنحو 2451.8 طن، ثم فرنسا بنحو2436.2 طن، فيما استحوذت روسيا على المرتبة الخامسة باحتياطيات تبلغ 2295.4 طن.

السعودية تتصدر عربيا

ووفقا للتقرير فقد تصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، فيما جاءت في المرتبة الـ 18 عالميا في هذا التصنيف، بنحو323.1 طن، ويشكل الذهب 4.1% من إجمالي احتياطياتها الدولية.

والسعودية، أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 790 مليار دولار، وأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 مليون برميل، وثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

لبنان المأزوم ثانية

وبعد السعودية في ترتيب الدول العربية، جاء لبنان باحتياطيات ذهب تبلغ 286.8 طن، احتلت بها المركز الـ 20 عالميا رغم ما تمر به من أزمة اقتصادية خانقة.

وعانى لبنان منذ الربع الأخير لعام 2019، ظروفا اقتصادية ومالية صعبة أدت إلى هبوط سعر الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة، دفعت البنك المركزي للسحب من الاحتياطي الأجنبي لتوفير السيولة اللازمة لتغطية كلفة الاستيراد.

الجزائر المتراجعة ثالثة

وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، حلت الجزائر في المركز الثالث بقائمة حائزي الذهب عربيا، باحتياطيات 173.6 طن، والمركز الـ 26 عالميا.

وتعاني الجزائر أزمة اقتصادية، بعد فقدانها بنسبة 40% من إيراداتها النفطية في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، في دليل واضح على مدى تأثر البلاد بجائحة كورونا، الذي أدي لانخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.

ليبيا المستهدفة رابعة

وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة بقائمة احتياطيات الذهب عربيا، حسب مجلس الذهب العالمي، بنحو بـ 116.6 طن، والمركز الـ 33 عالميا.

وتواجه ليبيا، هي الأخرى تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأدى عقد من التوترات السياسية والأمنية إلى انهيار البنى التحتية وتراجع إنتاج النفط الخام حتى نهاية الربع الثالث 2020، قبل أن يصعد الإنتاج لاحقا.

العراق المنهار خامسا

وحلت العراق المرتبة الخامسة عربيا والـ 38 عالميا، باحتياطي يبلغ 96.4 طن.

وتضرر العراق بشدة جراء هبوط أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام.

وتعزو الدوائر المختصة والهيئات الرقابية أسباب ذلك إلى تفشي الفساد وهدر مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات التي تلت أحداث عام 2003.

مصر الصاعدة سادسا

فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة باحتياطيات من الأصفر الرنان تبلغ 80.2 طن.

في حين احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي باحتياطي يبلغ 79 طنا، ثم جاءت الإمارات باحتياطي 57.6 طن، وبعدها جاءت قطر باحتياطي 56.7 طن، ثم الأردن بنحو 43.5 طن.