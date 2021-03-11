موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. "بقشيش فيسبوك" وميزة "تويتر"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، عن خاصية جديدة تتيح لصانعي المحتوى عبر منصتها جني المال من مقاطع الفيديو القصيرة.

تسعى "تويتر" لإسعاد المغردين عبر اختبار خاصية تتيح حاليا ميزة وصفت بأنها "فائقة الدقة" على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

رفضت شركة أبل الأمريكية محاولة تطبيق ترامب المفضل "بارلير" العودة إلى متجرها الإلكتروني "آب ستور".

أعلنت فيسبوك تراجعها عن المضي في مشروع مد كابل ألياف ضوئية عملاق من كاليفورنيا إلى هونج كونج عبر أعماق المحيط الهادئ.

أعلنت شركة بينكيو التايوانية، اليوم الخميس، عن إطلاق شاشتها Mobiuz EX3415R المنحنية الجديدة لعشاق الألعاب، لتصارع كبار منتجي الشاشات

كشفت شركة ديل الأمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن اللاب توب G15 الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب، لكنها لن تفصح عن الأسعار بعد.

أطلقت شركة أوبو الصينية، اليوم الخميس، الهاتفين الذكيين F19 Pro وF19 Pro+ الجديدين ضمن الفئة المتوسطة.

يعد تطبيق ماسنجر أكثر تطبيقات فيسبوك استخداما بعدد مستخدمين أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشيط شهريا، فهل تعرف كل أسراره؟

معركة جديدة بدأت بين " تويتر"، والسلطات الروسية، بعد امتناعها عن حذف "محتويات غير قانونية"، وذلك بعد انتهاء معركتها مع ترامب.

أطلقت "فيسبوك" نسخة "مصغرة" من تطبيق أنستقرام في 170 دولة تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام التطبيق.