"فيسبوك" تطلق خاصية جديدة لربح المال.. "بقشيش للمبدعين"

أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، عن خاصية جديدة تتيح لصانعي المحتوى عبر منصتها جني المال من مقاطع الفيديو القصيرة.

وطرحت "فيسبوك" في منشور عبر منصتها للتواصل الاجتماعي خططها لمساعدة المبدعين على جني المزيد من المال، كما أكدت الشركة أنها ستتيح منح "بقشيش للمبدعين".



حيث يتسابق منافسوها الأصغر لجذب شخصيات شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجني المال مقابل مقاطع الفيديو الإبداعية ليس جديد على منصات التواصل الاجتماعي التي تتنافس لجذب المزيد من الرواد، حيث تدفع شركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، مليون دولار يوميا للمبدعين الذين يصنعون مقاطع فيديو قصيرة واسعة الانتشار عبر خاصية "سناب شات سبوت لايت".

وأعلنت منصة التدوين القصير "تويتر"، أخيرا، أنها ستطلق خاصية "سوبر فولوز"، والتي ستتيح للمستخدمين تحصيل رسوم من المتابعين مقابل المحتوى الحصري، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت "فيسبوك" إن منشئي المحتوى يمكنهم الآن كسب إيرادات الإعلانات من مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة واحدة، بانخفاض عن المستوى المحدد سابقا عند ثلاث دقائق.

ستبدأ المنصة أيضا في اختبار الإعلانات التي تشبه الملصقات، والتي يمكن لمنشئي المحتوى استخدامها في قصص "فيسبوك" الخاصة بهم لكسب المال.

بقشيش للمبدعين

يمكن لهذه الخطوة أن تؤهل المزيد من المبدعين الآن لكسب إيرادات الإعلانات من مقاطع البث المباشر على "فيسبوك"، كما قالت الشركة إنها ستمنح 7 ملايين دولار مجانا ضمن خاصية "نجوم فيسبوك" والتي تمكن المستخدمين من الدفع للمبدعين كشكل من أشكال البقشيش.